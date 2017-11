Liebe Leser,

Datacolor konnte im 1. Halbjahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern. Die Kostenstrukturen wurden weiter verbessert, und die Investitionen in das Marketing und den Vertrieb haben sich bezahlt gemacht. Die Margen konnten durch den Verkauf margenstärkerer High-End-Instrumente gesteigert werden; sind allerdings auch etwas verzerrt, da eine Reihe von offenen Stellen noch nicht besetzt wurden und die Lohnkosten so niedriger ausfielen. In Zahlen: Umsatz (+3,7%), operatives ... (Volker Gelfarth)

