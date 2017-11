Luzern, Schweiz (ots) -



45 junge Fachfrauen und Fachmänner Betreuung (FaBe) haben am

Samstagnachmittag an den ersten regionalen Berufsmeisterschaften in

Zürich, Bern, Aargau, St. Gallen und der Zentralschweiz teilgenommen.

Die gut besuchten Anlässe waren ein voller Erfolg.



Am 18. November 2017 fanden in der Deutschschweiz erstmals

regionale Berufsmeisterschaften für die Ausbildung Fachperson

Betreuung (FaBe) statt. Der Wettbewerb fand gleichzeitig in Bern,

Brugg (Aargau), Horw (Zentralschweiz), St. Gallen und Zürich statt.

Nahezu 50 Teilnehmende haben sich in verschiedenen

Wettbewerbsaufgaben gemessen. Unter anderem mussten sie den Experten

zeigen, wie sie mit herausfordernden Situationen umgehen, wie sie

professionell auf Bedürfnisse und Anliegen von betreuten Personen

eingehen und wie sie im Team zusammenarbeiten.



Berufskompetenz entfalten



«Ich bin sehr zufrieden. Sowohl Kandidierende wie Publikum haben

einen interessanten Wettbewerb erlebt. Die Ansprüche und Unterschiede

in der Betreuung wurden sichtbar. Für mich ist klar, ein Anfang ist

gemacht. Es wird weitergehen.» sagt Projektleiterin Christine

Schaffner. «Mit der Meisterschaft soll der Beruf auf eine spannende

Weise in der Öffentlichkeit gezeigt und bekannt gemacht werden.

Fa-Best unterstützt die Weiterentwicklung und ist eine Plattform, wo

junge Berufspraktiker ihre Leistungsbereitschaft zeigen. Dadurch

beweisen sie Mut und gewinnen an Selbstvertrauen. Und sie können ihre

Berufskompetenz noch besser entfalten.»



Beruf auch in Zukunft gefragt



Mit der Organisation und der Durchführung der regionalen

Berufsmeisterschaften Fa-Best haben die Verantwortlichen das

Berufsfeld gestärkt. Fachpersonen Betreuung wissen, wie sie mit

Know-how und Einfühlungsvermögen Kinder, Betagte und Menschen mit

einer Behinderung bestmöglich betreuen können. Sie sind auch in

Zukunft gefragt: Laut einer Studie werden bis ins Jahr 2024 rund

45'000 bis 59'000 zusätzliche Fachpersonen im Sozialbereich benötigt.

FaBe ist ein anspruchsvoller und vielfältiger Beruf, welcher eine

hohe Professionalität voraussetzt. Der Einstieg in die dreijährige

Lehre kann nach dem 9. Schuljahr erfolgen.



Fa-Best Finale im Herbst 2018



Die drei Besten aus den fünf Regionen messen sich am Fa-Best Final

im Herbst 2018. Organisiert wurden die Meisterschaften von den fünf

regionalen Organisationen der Arbeitswelt Soziales (und Gesundheit)

in Aargau, Bern, St. Gallen, Zentralschweiz und Zürich. Das Feld der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fa-Best 2017 rekrutierte sich

aus den 13 Kantonen, die an den regionalen Berufsmeisterschaften FaBe

beteiligt waren.



Informationen: www.fa-best.ch



INFOBOX - Rangliste Fa-Best 2017



Folgende junge Fachfrauen und Fachmänner Betreuung haben die

ersten Meisterschaften mit Bravour bestanden. Sie nehmen 2018 am

Fa-Best Final teil.



Rang Vorname Name Betrieb Arbeitsort



Region Aargau



1 Cathrine Spindler Stiftung azb Strengelbach

2 Tanja Huber ABB Kinderkrippe Camäleon Baden

3 Joana Laube Kita Erdmännli GmbH Wettingen

3 Delia Suter Altersheim Golatti Aarau



Region Bern



1 Joëlle Herzog PTA-Wohnheim La Neuveville La Neuveville

2 Karin von Burg Kita Gwundernase Hirslanden Bern

3 Anna Poschung Kita Butzus Bolligen Bolligen



Region St. Gallen



1 Martijn Deriks Psychiatrisches Zentrum AR Herisau

2 Tamara Metzger Triangel Kinderkrippe St. Gallen

3 Siri Bleichenbacher Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald



Region Zentralschweiz



1 Marlon Mettler KiBiZ Hofmatt Zug

2 Marion Zimmermann KiTa Langmatt Rotkreuz

3 Nora Gnädinger Haus Maihof Zug



Region Zuerich



1 Anja-Maja Gretler KZU - Kita Rägebogefisch Bassersdorf

2 Jana Friebe Alterswohnheim am Wildbach Wetzikon

3 Sasa Atelsek Playground education Zürich



Stimmen zur ersten Meisterschaft Fa-Best 2017



«Wir waren miteinander da, wir haben miteinander gekämpft und wir

haben miteinander gewonnen. Ich bin sehr glücklich!» Marlon Mettler,

1. Rang Fa-Best Region Zentralschweiz



«An der Meisterschaft will ich zeigen, dass ein sozialer Beruf

ehrliche Menschen braucht, die für andere einstehen können. Meine

tolle Chefin hat mir das ganz zu Beginn der Ausbildung beigebracht.»

Mathea Pesa, Kandidatin Fa-Best Region Bern



«Das Interesse und die Begeisterung für den Beruf FaBe hat mich

sehr gefreut.» Monika Weder, Leiterin Geschäftsbereich Bildung

Curaviva Schweiz



«Im Wettbewerb waren inspirierende Aufgaben, die Konzentration der

Kandidierenden war enorm.» Beatrice Dillier, Expertin Zentralschweiz



«Ich will mit meiner Teilnahme einen Beitrag leisten, damit der

Betreuungsberuf bekannter wird.» Kim Braid, Kandidatin Fa-Best Region

Zentralschweiz



«Eindrücklich was Fachpersonen bewältigen müssen.» Sarah Küng,

Zuschauerin, Brunnen



«Vielseitiger, toller Anlass, die Fachpersonen Betreuung konnten

zeigen, dass sie für die Berufswelt bereit sind.» Regula Amgarten,

Geschäftsleiterin Kinderhus Nidwalden (Lehrbetrieb einer Kandidatin)



«Um die Fachlichkeit bekannter zu machen, braucht es die

Berufsmeisterschaft.» Daniela Götschel, Geschäftsleiterin GL OdA S

beider Basel



«Ich vergleiche Betreuen gerne mit einem Jazzkonzert. Wir haben

gesehen, wie der Groove unterschiedlich zustande kommt: Interaktion -

Reaktion.» Verena Stämpfli Meier, Präsidentin zodas



