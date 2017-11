München - Bereits zum 3. Mal wurde der EURO FINANCE TECH Award 2017 in Frankfurt verliehen. Dahinter steht die dfv Maleki Group, die in diesem Jahr von BearingPoint, Citi und Der Aktionär unterstützt wird. Es gab drei Kategorien für die sich die Unternehmen anmelden konnten: Beste Kooperation Bank / FinTech, Erfolgreichstes FinTech und Persönlichkeit des Jahres im Digitalisierungsumfeld. In der Kategorie "Erfolgreichstes Fintech" ging der begehrte Award an das Münchner Fintech IDnow.

"Erfolgreichstes Fintech" - das ist eine Auszeichnung, der der Münchner Ident- und eSign-Anbieter in vielerlei Hinsicht gerecht wird. Das Unternehmen hat es in wenigen Jahren geschafft, sich europaweit als führender Anbieter für digitale Onboarding-Lösungen zu etablieren. Mittlerweile können die Münchner 5,1 Milliarden Personen weltweit mit ihrem patentierten Verfahren identifizieren. Durch die guten Kontakte zu den länderspezifischen regulatorischen Behörden ist IDnow zudem immer als erstes am Markt vertreten und bringt in jedem Land die Erfahrungen mit den hohen Sicherheitsstandards der BaFin ein. Last but not least zeichnet sich IDnow durch ein hervorragendes technisches Know-How aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...