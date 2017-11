Bald schon könnten auf der ganzen Insel selbstfahrende Autos ohne Fahrer zu Testzwecken unterwegs sein. Mit dem Vorstoß will die Regierung das Land für den EU-Austritt rüsten.

Großbritannien will den regulären Einsatz selbstfahrender Autos bis 2021 ermöglichen. Das teilte das britische Finanzministerium am Sonntag mit. Demnach will Finanzminister Philip Hammond in dieser Woche bei der Vorlage des Haushalts Maßnahmen vorstellen, damit bald schon vollkommen autonom fahrende Autos auf britischen Straßen getestet werden können.

Wie die "Financial Times" berichtete, könnten bereits 2019 selbstfahrende Autos zu Testzwecken auf Straßen im ganzen Land fahren, ...

