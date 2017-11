Straubing (ots) - Frei nach Goethe - man fühlt die Absicht und man ist verstimmt. Anders als ein Manöver, den aussichtsreichsten Kandidaten für die Seehofer-Nachfolge Markus Söder doch noch auf den letzten Metern zu verhindern kann man darin bei näherem Hinsehen nicht erkennen. Und das Bemühen, die seit Längerem schon zugeschlagene Tür zur Staatskanzlei für sich selbst wieder aufzustemmen. Tatsache ist, dass Aigner sich so schwerlich noch in letzter Minute in das Rennen um Spitzenposten bringen kann.



