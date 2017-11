Straubing (ots) - Obwohl er nicht alle Fakten hatte, polterte Klartext-Redner Gabriel los und provozierte damit eine scharfe diplomatische Reaktion der Saudis. Was hat er damit gewonnen? Nichts. Absolut nichts. Erst recht als scheidender Minister hätte er sich besser zurückgehalten. Gleichwohl: Nachhaltig beschädigt dürfte das Verhältnis zu Riad nicht sein, dafür sind beide Seiten zu sehr an guten Geschäften interessiert. Doch ist abermals deutlich geworden, dass die Saudis nicht an Entspannung interessiert sind



