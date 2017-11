FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Prosiebensat1 muss schneller als gedacht einen Nachfolger für Vorstandschef Thomas Ebeling finden. Der langjährige CEO wird das Unternehmen nach der für den 22. Februar 2018 angesetzten Bilanzpressekonferenz verlassen, wie die Prosiebensat1 Media SE mitteilte. Darauf hätten sich Ebeling, der noch einen Vertrag bis Mitte 2019 hatte, und der Aufsichtsrat einvernehmlich verständigt.

Während der letzten Vertragsverlängerung habe der Manager bereits mitgeteilt, anschließend für eine weitere Verlängerung nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Der Aufsichtsrat habe deswegen vor einiger Zeit die Suche nach einem Nachfolger begonnen, der "zu gegebener Zeit" benannt werden soll, so Prosieben.

Überraschend kommt das frühere Ausscheiden des Managers nicht. In Medienberichten hieß es vergangene Woche bereits, dass Ebeling früher gehen wird. Bei Prosieben läuft es derzeit nicht rund. Am Donnerstag hatte der Konzern wegen des schwachen Werbemarktes seine Jahresprognose kassiert. Zudem erwartet das Unternehmen in der Filmproduktionssparte einen Umsatzeinbruch.

Prosiebensat1 teilte am Sonntag zudem mit, dass Conrad Albert zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Albert ist seit 2005 bei dem Medienkonzern beschäftigt und derzeit Vorstand External Affairs und General Counsel. Seine Ernennung diene vor allem dazu, für den Fall, dass der Ebeling-Nachfolger sein Amt nicht unmittelbar im Anschluss an die Bilanzpressekonferenz antreten könne, "die Kontinuität im Unternehmen zu sichern und die Umsetzung der Strategie zu garantieren", so Prosieben.

