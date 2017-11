Essen (ots) - Beamter zu sein ist für die meisten jungen Leute längst kein Lebenstraum mehr. Dazu trägt nicht allein die im Vergleich zur Privatwirtschaft eher bescheidene Bezahlung bei. Der Ruf der Beamten hat gerade in den Zeiten des Neoliberalismus stark gelitten. Alles, was vom Staate kam, wurde im Namen einer angeblichen "Freiheit" verunglimpft; so auch die Staatsdiener.



Inzwischen hat sich der Wind glücklicherweise ein wenig gedreht. Dass auch eine moderne Gesellschaft nicht ohne Lehrer und Polizisten auskommt, hat sich herumgesprochen. Und immer, wenn uns ein Steuer-, Tiermast- oder Umweltskandal erschüttert, kommt reflexartig die Frage: "Ja kontrolliert das denn niemand?" "Nein", müsste die ehrliche Antwort lauten. Denn die staatliche Kontrolle ist oft hoffnungslos überfordert. Und wenn sich Konzerne mit Spitzengehältern die besten IT-Spezialisten, die besten Steuerfachleute und die besten Juristen an Land ziehen, dann wird eine effektive Kontrolle künftig immer schwieriger.



Der moderne Staat darf kein Nachtwächterstaat sein. Gut ausgebildete Staatsdiener - Beamte oder Angestellte - angemessen zu bezahlen, liegt im Interesse aller Bürger.



