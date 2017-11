Essen (ots) - Wie halten es Achtklässler mit der Demokratie? Was wissen 14-Jährige über Politik und über wichtige staatliche Institutionen wie Polizei, Justiz und Parteien? Offenbar zu wenig, jedenfalls im Vergleich zu vielen Altersgenossen in anderen europäischen Ländern.



Sicher, dass 14-Jährige nicht für Bundestagsdebatten oder den Länderfinanzausgleich schwärmen, muss nicht zwangsläufig das Abdriften einer ganzen Generation in die politische Teilnahmslosigkeit zur Folge haben. Was die Studie aber zeigt: Erneut stellt ein internationaler Vergleich dem deutschen Schulsystem schlechte Noten aus. Wieder wird die hierzulande besonders ausgeprägte Abhängigkeit zwischen Elternhaus und Bildungsniveau bemängelt. Das ist und bleibt ein Skandal in einem so reichen Land.



Die Ergebnisse der Studie sind freilich nicht nur negativ: Viele der befragten Schüler äußerten sich positiv über den Staat und seine Institutionen, fast alle rechnen mit einem sicheren Arbeitsplatz. Allenfalls Terrorismus und Klimawandel lösen Zukunftssorgen aus. Der Rückzug ins Private kann eine Reaktion der Frustrierten und Enttäuschten sein, aber auch ein Zeichen von Zufriedenheit.



