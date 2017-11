Ein Viertel der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe soll bis 2025 biologischen Landbau betreiben. Das haben die Delegierten von Bio Suisse mit der Strategie «Avanti 2025» an ihrer Herbst-Versammlung in Olten beschlossen. «Bio ist nicht mehr Nische, sondern zunehmend prägend in Produktion, Verarbeitung, Handel, Konsum und Gesellschaft», erklärte Daniel...

Den vollständigen Artikel lesen ...