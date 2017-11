Die Ukraine hat die Blaubeerexporte aktiv angehoben. Fruit-Inform zufolge haben sie in den vergangenen 4 Jahren fast um das 20-Fache zugenommen. In der aktuellen Saison ist die Exportmenge ukrainischer Blaubeeren um 50% gegenüber einem Jahr zuvor gestiegen: 2.000 Tonnen in den ersten 9 Monaten 2017 gegenüber 1.300 Tonnen in dem gleichen Zeitraum 2016. Bildquelle: Shutterstock.com...

