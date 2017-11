Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Abbruch der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition durch die FDP bedauert und angekündigt, am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen des weiteren Vorgehens zu kontaktieren. Sie zeigte sich ebenso wie CSU-Chef Horst Seehofer überzeugt, dass eine Einigung auch bei den Streitthemen möglich gewesen wäre.

"Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können", sagte Merkel bei einem Statement in der Nacht. Dies gelte auch für die Frage der Migration. "Deshalb bedauere ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten." Aus der Perspektive der Union sei in den Verhandlungen "sehr vieles erreicht" worden, was die Stabilität Deutschlands gestärkt hätte, meinte die CDU-Chefin. Dies gelte für Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, Klimaschutzfragen und soziale Fragen.

"Jetzt müssen wir trotzdem mit den Tatsachen leben - und die Tatsache heißt, dass wir keine Sondierungsgespräche erfolgreich abschließen konnten", konstatierte Merkel aber. Die Union werde aber auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. "Ich als geschäftsführende Bundeskanzlerin werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird", kündigte sie an. Merkel wollte am Montag Steinmeier informieren und betonte, "dass wir dann schauen müssen, wie sich die Dinge weiterentwickeln".

Lindner will nicht falsch regieren

Seehofer nannte das Scheitern der Gespräche "schade" und sah darin "eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland". Eine Einigung in den Gesprächen sei "zum Greifen nahe" gewesen, meinte der bayerische Ministerpräsident. Über weite Strecken der Verhandlungen habe es so ausgesehen, dass es zu einem Erfolg kommen könne. "Auch in der ganz schwierigen Frage Zuwanderung ... wäre die Einigung möglich gewesen", zeigte er sich überzeugt.

Die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition waren am Sonntagabend nach einem Verhandlungsabbruch der FDP geplatzt. "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte FDP-Chef Christian Lindner beim Verlassen des Tagungsgebäudes mit der gesamten FDP-Delegation um kurz vor Mitternacht. "Den Geist des Sondierungpapieres können und wollen wir nicht verantworten", erklärte er. Es sei in den wochenlangen Verhandlungen nicht gelungen, eine gemeinsame Vertrauensbasis zu schaffen. Die FDP wolle aber "Trendwenden".

Umstritten waren bis zuletzt vor allem Migrations- und Klimafragen, zu denen sich die potenziellen Partner nicht auf Kompromisse verständigen konnten. Zwischenzeitlich hingen die Verhandlungen bereits mehrfach am seidenen Faden, und ein Scheitern lag seit dem Abend in der Luft. Nun drohen Neuwahlen. Möglich wäre aber auch eine Minderheitsregierung von Merkel. Eine Neuauflage der großen Koalition scheint hingegen keine Option, denn SPD-Chef Martin Schulz hat dies erst am Freitag auch für den Fall eines Scheiterns der Jamaika-Sondierungen schon kategorisch ausgeschlossen.

