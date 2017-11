FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sondierungsgesprächen:

"(...) Das Thema Einwanderung beherrschte auch den Wahlkampf. Bundeskanzlerin Merkel meinte aber auch nach der Wahlniederlage ihrer Partei, sie könne nicht erkennen, was man anders hätte machen müssen. Anders machen müssen hätten Regierung und Opposition gemeinsam eines: der Lebenslüge, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei, ein Ende bereiten. Kein Land der westlichen Hemisphäre ist aus vielerlei Gründen so anziehend wie die Bundesrepublik. Aber kein anderes Einwanderungsland zeigt so wenig Willen bei der Gestaltung der Migration. Wie ist Ordnung mit Humanität zu verbinden? Der Streit über das rechte Maß und das rechte Ziel zog sich bis in die Sondierungsverhandlungen. Das haben die Unterhändler in den vergangenen Wochen schmerzhaft zu spüren bekommen. Der Schmerz wird noch lange anhalten."/be/DP/edh

