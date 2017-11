STUTTGART (dpa-AFX) - Mit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung geht der Bankrottprozess gegen Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker am Montag (ab 8.15 Uhr) in die Schlussphase. Rund drei Stunden lang wollen zunächst die Anklagevertreter zusammenfassen, was der Prozess aus ihrer Sicht an Beweisen gegen Schlecker und dessen Kinder Lars und Meike ans Licht gebracht hat.

Sie werfen ihm unter anderem vor, im Angesicht der bevorstehenden Pleite der Drogeriemarktkette Geld zur Seite geschafft zu haben. Zentraler Punkt in dem Verfahren ist die Frage, wann Anton Schlecker hätte wissen müssen, dass sein Imperium zahlungsunfähig ist.

Schlecker hatte Anfang 2012 Insolvenz angemeldet. Seit dem vergangenen März läuft der Prozess am Landgericht Stuttgart, ein Teil der Vorwürfe hat sich inzwischen erledigt. Am Nachmittag wollen die Verteidiger ihre Schlussvorträge halten. Das Urteil soll in einer Woche verkündet werden./eni/DP/zb

