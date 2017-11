BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutschen Städte Bonn und Frankfurt am Main erfahren am (heutigen) Montag, ob sie Sitz einer der aus London abziehenden EU-Behörden werden. In einer geheimen Wahl stimmen Vertreter der EU-Staaten am Nachmittag in Brüssel darüber ab, wohin die Standorte der Bankenaufsichtsbehörde EBA und der Arzneimittelagentur EMA verlegt werden.

Beide Behörden sollen wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens so schnell wie möglich in eines der 27 verbleibenden EU-Länder umgesiedelt werden. Bonn bewirbt sich neben 18 anderen europäischen Städte um die für die Bewertung und Überwachung von Arzneimitteln zuständige EMA.

Frankfurt am Main konkurriert mit sieben Städten um den künftigen Standort der für die Bankenaufsicht zuständigen EBA./aha/DP/zb

AXC0035 2017-11-20/05:49