Die zurückliegende Woche fiel recht durchwachsen aus und war von Unternehmensmeldungen geprägt. Der zweite große Einflussfaktor war der US-Dollar. Nach Einschätzung von Harald Weygand von Guidants im Gespräch mit HypoVereinsbank onemarkets auf der WoT, könnte der Wechselkurs die Märkte auch in den nächsten Handelstagen in Schach halten. Evotec sah sich in der abgelaufenen Woche weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...