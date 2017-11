Hongkong (awp/sda/reu) - Alibaba übernimmt für umgerechnet rund 2,6 Milliarden Franken einen Anteil von mehr als einem Drittel an Chinas grösstem Betreiber von SB-Warenhäusern. Alibaba kaufe den direkten und indirekten Anteil von insgesamt 36 Prozent an der Sun Art Retail Group von der Ruentex-Group. So hiess es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...