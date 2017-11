Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zum Ende der vergangenen Woche ein kleines Meisterstück vollführt. Die Aktie überwand aus charttechnischer Sicht wichtige Hürden und ist auf dem Weg, mindestens in Richtung 17,54 Euro zu klettern. Das Potenzial liegt sogar deutlich höher, meinen Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie hat mit dem jüngsten Aufschlag jetzt sogar ein Plus von 9 % in der abgelaufenen Woche geschafft. Damit ist die Aktie charttechnisch betrachtet aus einem großen Tal herausgekommen. ... (Frank Holbaum)

