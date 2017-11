Moneycab.com: Daniel Salzmann, die Luzerner Kantonalbank hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn um deutliche 12,1 Mio Franken oder knapp 9% gesteigert. Was hat zum guten Resultat geführt?

Daniel Salzmann: Die Wirtschaft in unserem Marktgebiet läuft rund. Wir konnten bei allen Ertragspfeilern zulegen - die Erträge sind sowohl im Zinsengeschäft als auch im Kommissionsgeschäft im Handel gestiegen. Auf der anderen Seite konnten wir den Geschäftsaufwand dank hoher Kostendisziplin unter Kontrolle halten, er ist deutlich weniger stark angestiegen als der Ertrag. In Summe hat das zu einer Gewinnsteigerung geführt.

Im Zinsgeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler der LUKB, erhöhte sich der Erfolg markant um 7,3% auf 254,7 Mio Franken. Welches waren die Treiber im Zinsgeschäft?

Es sind primär vier Gründe, die zur Verbesserung des Netto-Zinsergebnisses geführt haben: Wir konnten das Ausleihungsvolumen seit Jahresbeginn um rund eine Milliarde Franken steigern. Unsere Absicherungskosten sind rückläufig. Die Wertberichtigungen auf Ausleihungen bewegen sich weiterhin auf einem moderaten Niveau. Ausserdem erzielen wir auch Erträge bei Aktivitäten im Geldmarkt.

Trotz des erfreulichen Resultats: Grundsätzlich möchten Sie die Abhängigkeit vom Zinsengeschäft verringern und sind u.a. daran, ein neues Kompetenzzentrum für Strukturierte Produkte aufzubauen. Was ist hier zu erwarten?

Als Universalbank müssen wir für die kommenden Jahre weiterhin mit einem permanenten Druck auf die Zinsmarge rechnen. Dieser Margendruck betrifft also unseren wichtigsten Ertragspfeiler: das Zinsengeschäft. Die Verbreiterung der Ertragsbasis ist für uns darum ein Gebot der Stunde. Beim geplanten Kompetenzzentrum - das übrigens nicht unsere einzige Initiative zur Ertragsdiversifikation ist - laufen die Projektarbeiten auf Hochtouren. Es wird übrigens in Zürich angesiedelt sein, konkret in den Räumlichkeiten unseres Private Banking-Standorts an der Claridenstrasse 22. Wir rechnen aktuell damit, in der ersten Jahreshälfte 2018 die ersten Strukturierten Produkte zu emittieren.

Mit unseren Strukturierten Produkten wollen wir hauptsächlich als Zulieferer für andere Banken und externe Vermögensverwalter auftreten. Unsere "Strukis" werden wir auch institutionellen Kunden sowie übrigen Kunden der LUKB anbieten, sofern diese als Investoren das entsprechende Risikoprofil aufweisen. Wir beschränken unseren aktiven Vertrieb für die Strukturierten Produkte generell auf die Schweiz.

Auch die Umsetzung der Strategie "2020@LUKB" hat zu einem höheren Personalbestand geführt. Eine der Stossrichtungen ist, mit gezielten Initiativen die mittel- bis langfristige Transformation der LUKB in Richtung «digitale Bank» voranzutreiben. Wo steht man heute bei der Umsetzung?

Innerhalb der Stossrichtung "digitale Transformation" verfolgen wir zwei Ziele: Wir arbeiten erstens intensiv an der Digitalisierung unserer internen Prozesse. Das wird unseren Kunden im Endausbau die Möglichkeit bieten, frei über den gewünschen Kanal zu entscheiden, mit dem sie mit der Bank in Kontakt treten möchten. Unser Ziel ist dabei, diese Kontaktmöglichkeiten in der sogenannten Kundenreise möglichst ohne Medienbrüche sicherzustellen. Diese Prozessdigitalisierung ...

