Der Abbruch der Sondierungsgespräche für eine sogenannte Jamaika-Koalition belastet den deutschen Aktienmarkt. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten gerät vor dem Börsenstart außer Reichweite.

Noch zum Monatsanfang hat der Dax ein Allzeithoch bei knapp 13 526 Punkten erreicht. Nun kämpft der deutsche Leitindex mit der Marke von 13 000 Punkten. Am Freitag schloss er mit 12 993 Punkten unter dieser psychologisch wichtigen Hürde. Das Wochenminus betrug gut ein Prozent.

Vor dem Start in den Handel steht ein weiterer Rutsch bevor: Vorbörslichen Indikatoren um kurz vor 7 Uhr notiert das deutsche Börsenbarometer bei 12921 Zählern - ein Minus von mehr 70 Punkten gegenüber dem Handelsschluss am vergangenen Freitag. Offenbar wollen die Börsianer nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche für eine sogenannte Jamaika-Koalition kein Risiko eingehen und verkaufen ihre Papiere.Das Scheitern der Gespräche in Berlin belastet auch die europäische Gemeinschaftswährung. Ein Euro wurde mit 1,1732 Dollar bewertet nach 1,1793 Dollar zuletzt in den USA. Der Dollar wurde mit 112,00 Yen gehandelt.

Zweifel an einer zügigen Umsetzung einer großen US-Steuerreform hatten die Wall Street zum Wochenschluss belastet. Der Dow-Jones-Index ...

