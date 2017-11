The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 3BCB XFRA BE6254003252 BARRY CALLEBAUT SVCS13/23 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1K0V43 BREMEN LSA 185 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB63K5 BAY.LDSBK.PF.S.10080 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AF86 DEKABANK DGZ IHS.6264 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4RA8 HSH NORDBANK ZS 19 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0JEU4 LBBW SCHWA.INFL.ANL 11/17 BD00 BON EUR N

CA J9ZA XFRA DE000A1RE7P2 JACOB STAUDER IHS 17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3ZY3 HSH NORDBANK ZS 29 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5DM0 HSH NORDBANK MEISTE 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2DN4 BAY.LDSBK.IS.S.31396 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3Z46 HSH NORDBANK MZ C 6 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4HT9 HSH NORDBANK ZS 9 13/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US68323TAB98 ONTARIO PROV.12/17 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0562630391 BNZ INTERNAT.FDG 10/17MTN BD02 BON EUR N