FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.127 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR