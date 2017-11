Toshiba will eine Kapitalerhöhung durchführen und damit 4,5 Mrd. Euro einnehmen. Das Top-Management des Elektronik- und Industriekonzerns traf sich gestern und gab grünes Licht für die Ausgabe neuer Aktien. Die Papiere werden 60 ausländischen Investoren angedient. Größter Anteilseigner nach der Transaktion wird der in Singapur ansässige Fonds Effissimo mit einer Beteiligung von mehr als 11 %.



Toshiba muss bis Ende März 750 Mrd. Yen einspielen, um ein riesiges Loch in der Bilanz zu stopfen. Sonst droht dem Konzern der Zwangsausschluss von der Börse. Die finanziellen Probleme gehen auf die Pleite der US-Atomkraftwerkstochter Westinghouse zurück. Geld winkt Toshiba zudem aus dem Verkauf seiner Chipsparte, die umgerechnet mehr als 15 Mrd. Euro bringen dürfte. Der Deal könnte aber womöglich nicht vor Ende März abgeschlossen sein, weil eine potenziell lange Überprüfung der Aufsichtsbehörden ansteht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info