Organisiert von den Freunden von Krebspatienten

Mehr als 2.000 Staffelläufer nehmen an der erstmaligen Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten teil

Schardscha, das drittgrößte der sieben Vereinigten Arabischen Emirate, war der Veranstaltungsort der erstmaligen ,Globalen Staffel fürs Leben' (RFL), ein 24-stündiges Walkathon und die größte Benefizveranstaltung für Krebspatienten in der Welt. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der American Cancer Society von den Freunden von Krebspatienten (Friends of Cancer Patients, FoCP) organisiert. FoCP ist eine gemeinnützige Organisation, die Krebspatienten und ihre Familienangehörigen unterstützt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171119005096/de/

During MENA's first Global Relay For Life walkathon Source: Friends of Cancer Patients

An der erstmaligen VAE RFL, die vom 17. bis 18. November an der American University Sharjah stattfand, nahmen mehr als 2.000 Staffelläufer teil, darunter eine große Zahl von Einzelpersonen und Institutionen, wie etwa 52 Schulen, sechs Universitäten, 8 Partnerfirmen sowie 37 Institutionen des öffentlichen und Privatsektors und 67 Krebsüberlebende.

Das sich über 24 Stunden erstreckende Programm umfasste eine breite Palette von Aktivitäten in einem Kinderspielbereich, eine feierliche Luminaria-Kerzenanzündung zur Erinnerung an geliebte Menschen, die an Krebs gestorben sind, und ein Überlebenden-Zelt, in dem eine Reihe von Personen, die den Krebs besiegt haben, von ihren Erfahrungen mit der Erkrankung berichteten. Für das leibliche Wohl wurde an zahlreichen Speisen- und Erfrischungsständen gesorgt, die ihre Erlöse jeweils an die FoCP spendeten.

Den Startschuss zur ersten VAE RFL gab Sheikha Jawaher Al Qasimi, Gründerin und Royal Patron der FoCP, Internationale Botschafterin der Weltkrebserklärung der Union for International Cancer Control (UICC) und Internationale Botschafterin für Krebs im Kindheitsalter für die UICC. Ihre Hoheit nahm zusammen mit Krebsüberlebenden an der ersten Runde des Walkathons teil, um die Bedeutung eines gesteigerten Bewusstseins der Krankheit und insbesondere der Notwendigkeit von Früherkennung zu unterstreichen wobei letztere der wichtigste Faktor zum Überleben und Genesen ist.

Mit der 24-stündigen Laufzeit des RFL soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Krebs nicht schläft. Zudem soll Solidarität mit den Krebspatienten gezeigt werden, die sich in den frühen Morgenstunden oft besonders allein fühlen.

Der RFL wurde 1985 in den USA ins Leben gerufen, als Darmchirurg Dr. Gordon Klatt Spenden im Wert von 27.000 US-Dollar für die lokale Krebsgesellschaft beschaffte, indem er 24 Stunden lang marschierte. Derzeit findet die Veranstaltung in 29 Ländern statt und die VAE sind der jüngste Neuzugang in dem globalen Netz. Bisher hat RFL Spenden von mehr als 5 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Krebspatienten weltweit beschafft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171119005096/de/

Contacts:

National Network Communications (NNC)

Maha Abou Rich, +971503417775