FRANKFURT (dpa-AFX) - Die politische Unsicherheit infolge des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen dürfte den Dax zum Wochenstart belasten. Der Broker IG taxierte den Index am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 919 Punkten und damit 0,58 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Ob sich die Anleger nachhaltig verunsichern lassen bleibt abzuwarten. So lautet ein altes Sprichwort an der Börse "politische Börsen haben kurze Beine".

Allerdings ist das Jamaika-Aus nur ein weiterer Risikofaktor für die Aktienmärkte, die in den vergangenen Tagen nach dem zuvor starken Lauf ohnehin etwas an Boden verloren hatten. So ging es für den Dax seit seiner Bestmarke bei 13 525 Punkten vor knapp zwei Wochen bereits um rund 4,5 Prozent nach unten. Die spannende Frage ist jetzt, ob sich die Aktienmärkte erst einmal stabilisieren oder weiter nach unten gehen.

In den vergangenen Jahren hätten Investoren Rückschläge an den Märkten immer wieder genutzt, um Aktien nachzukaufen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Aktuell sorge aber auch für Nervosität, dass viele professionelle Anleger nicht gerade auf Bergen liquider Mittel säßen. Der Experte meint damit, dass nur begrenzt Geld für Aktienkäufe zur Verfügung stehen könnte./mis/stk

