MEDIENMITTEILUNG

Andy Weber verlässt Panalpina

Andy Weber, Chief Operating Officer bei Panalpina, hat sich entschieden, das Unternehmen aus persönlichen Gründen zu verlassen.

Andy Weber, Chief Operating Officer (COO) und Konzernleitungsmitglied, stiess 2015 zu Panalpina. Weber leitete erfolgreich mehrere Turnaround-Projekte und machte das Geschäftsfeld Energy and Project Solutions fit für den Wettbewerb im schwierigen Markt für Energie- und Investitionsprojekte.

"Mit über 30 Jahren Tätigkeit in der Speditionsbranche ist Andy Weber ein sehr erfahrener Manager. Während ich seinen Abgang bedaure, bin ich erfreut, dass er zugestimmt hat, Panalpina weiter in beratender Funktion zu unterstützen, und dass sich das Unternehmen für spezifische Projekte weiterhin auf seine Expertise verlassen kann", sagt Stefan Karlen, CEO von Panalpina.

Weber wird das Unternehmen auf Ende Jahr verlassen. Die COO-Position wird nicht ersetzt werden.

Über Panalpina

Die Panalpina Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht sowie Logistik und Fertigung zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen für elf Schlüsselindustrien. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy and Project Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte. Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in über 70 Ländern und arbeitet in weiteren 100 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit rund 14 500 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit.

