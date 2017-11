NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von RWE auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel bei unveränderter "Buy"-Einstufung von 26,50 auf 27,60 Euro angehoben. Die Reaktion auf Kohlekraftwerksschließungen sei übertrieben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb

Datum der Analyse: 20.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007037129

AXC0049 2017-11-20/07:34