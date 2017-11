DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl sind die Jamaika-Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen gescheitert. Die vier Parteien konnten sich nach wochenlangen Verhandlungen nicht auf die Aufnahme von Koalitionsgesprächen einigen. Union und Grüne machten die FDP für das Scheitern verantwortlich. Da die SPD eine erneute Große Koalition mit der Union kategorisch ausgeschlossen hat, bleiben zwei Möglichkeiten: Kanzlerin Angela Merkel geht in eine Minderheitenregierung mit wechselnden Mehrheiten - oder es gibt Neuwahlen. Von Beobachtern in Berlin wurden Neuwahlen als die wahrscheinlichste Option gewertet. Merkel bedauerte den Abbruch der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition durch die FDP und kündigte an, am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen des weiteren Vorgehens zu kontaktieren. Sie zeigte sich ebenso wie CSU-Chef Horst Seehofer überzeugt, dass eine Einigung auch bei den Streitthemen möglich gewesen wäre. Mit dem Satz "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" hatte FDP-Chef Christian Lindner zuvor die Gespräche um kurz vor Mitternacht platzen lassen. Lindner erklärte, es habe sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner "keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allem keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten". Die Vorstellungen der FDP seien in dem Sondierungspapier nicht ausreichend repräsentiert gewesen. Die Grünen warfen der FDP vor, sich "gegen die gemeinsame Verantworung entschieden" zu haben, wie es Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt formulierte. Sie sei davon ausgegangen, "dass dieses Bündnis hätte zustande kommen können".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Unternehmenstermine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj - US 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 1,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2037 (Volumen offen)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.570,70 -0,22 Nikkei-225 22.261,76 -0,60 Schanghai-Comp. 3.376,01 -0,20 DAX 12.993,73 -0,41 DAX-Future 12.977,00 -0,99 XDAX 12.980,90 -0,82 MDAX 26.440,92 -0,08 TecDAX 2.512,37 +0,25 EuroStoxx50 3.547,46 -0,49 Stoxx50 3.137,46 -0,13 Dow-Jones 23.358,24 -0,43 S&P-500-Index 2.578,85 -0,26 Nasdaq-Comp. 6.782,79 -0,15 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,84 +0,24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die politische Krise in Deutschland dürfte am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt Verkäufe ausländischer Anleger auslösen. "Sie dürften die ungewisse Zukunft der Regierung Merkel thematisieren", sagt ein Marktteilnehmer nach dem Scheitern der "Jamaika-Sondierung". Allerdings könnte der DAX die Tiefststände bereits im frühen Geschäft sehen: "Politische Börsen haben kurze Beine", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Zudem kommt der Euro nach dem Platzen der Sondierungsgespräche deutlich zurück und könnte somit exportorientierte Aktien stützen, so zum Beispiel die Papiere der Autohersteller.

Rückblick: Etwas leichter - Auf den Kursen lastete einerseits der wieder festere Euro, andererseits die negativen Vorgaben der Wall Street, wo nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag Gewinne mitgenommen wurden. Probleme der Banca Carige, deren Kapitalerhöhung am Donnerstag mangels Interesse der Anleger gescheitert war, belasteten die Kurse der italienischen Banken. Während Banca Carige vom Handel ausgesetzt waren, verloren Unicredit 0,6 Prozent, Banca Mediolanum 2 Prozent und Intesa Sanpaolo 1,1 Prozent. Banca Monte dei Paschi gewannen dagegen 6,2 Prozent. Die Aktie wird erst seit einigen Wochen wieder gehandelt nach einer knapp einjährigen Aussetzung, während der das Institut mit Hilfe des italienischen Staates vor einer Pleite gerettet worden war. Vivendi verbuchten trotz nur mittelmäßiger Quartalszahlen ein Plus von 4,4 Prozent, weil das Sorgenkind Canal Plus positiv überraschte. Die Aktie des Spiele-Softwareproduzenten Ubisoft verlor dagegen 1,2 Prozent, weil Vivendi zumindest in den kommenden sechs Monaten kein Übernahmeangebot abgeben will. Um 48 Prozent stürzten die Aktien des britischen Bau- und Facility-Management-Wertes Carillion ab. Die Briten hätten die Anleger gleich dreifach geschockt: mit einer Gewinnwarnung, einer unerwartet hohen Verschuldung und dem möglichen Bruch von Kredit-Covenants.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Deutsche Börse gewannen 1,3 Prozent und profitierten damit weiter von der Ernennung von Theodor Weimer zum neuen Chef des Börsenbetreibers ab Januar. Die sich hinziehenden Koalitionsverhandlungen und die Debatte um die Abschaltung der Kohlekraftwerke drückten RWE um weitere 3,9 Prozent. Fresenius brachen nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 5,4 Prozent ein. Gerry Weber verloren 3,8 Prozent. Der Abgang von Finanzvorstand David Frink kam bei Anlegern nicht gut an.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt gab im Gleichklang mit der Wall Street leicht nach, wie ein Händler von Lang & Schwartz erläuterte. Die Zalando-Aktie reagierte kaum auf die Meldung eines Aktienrückkaufs für ein Mitarbeiterprogramm.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Gedämpft wurde die Stimmung von der jüngsten Entwicklung in der Russland-Affäre. Offenbar hat Sonderermittler Robert Mueller schon im Oktober Präsident Trumps Wahlkampfteam unter Strafandrohung zur Herausgabe relevanter Dokumente aufgefordert. Auch die Unsicherheit rund um die Steuerreform hielt an. Nachdem der Entwurf das Repräsentantenhauspassierte muss nun der US-Senat seinen Entwuf veabchieden, bevor es weitergeht. Auf Unternehmensseite stand 21st Century Fox als mögliches Übernahmeziel durch Comcast im Blick. 21st Century Fox stiegen um 6,2 Prozent, Comcast fielen um 2,5 Prozent. Tesla zeigten sich 0,8 Prozent höher. Sie profitierten davon, dass CEO Elon Musk neue Fahrzeugmodelle angekündigt hat, darunter auch Lkw. Von diesen hat sich J.B. Hunt Transport Services gleich "mehrere" reserviert. J.B. Hunt gaben um 1,5 Prozent nach. Wal-Mart kündgte an, 15 Modelle davon testen zu wollen. Wal-Mart, die am Vortag nach dem Quartalsausweis zweistellig gestiegen waren, korrigierten um 2,2 Prozent. Foot Locker verteuerten sich um gut 28 Prozent, nachdem Umsatz und Gewinn im dritten Quartal weniger stark als befürchtet gesunken waren. Hibbett Sports machten nach guten Zahlen einen Sprung um gut 15 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1740 -0,3% 1,1772 1,1772 EUR/JPY 131,49 -0,4% 132,05 132,81 EUR/CHF 1,1610 -0,4% 1,1652 1,1682 GBP/EUR 1,1253 +0,0% 1,1226 1,1216 USD/JPY 112,01 -0,1% 112,17 112,83 GBP/USD 1,3211 -0,0% 1,3216 1,3202

Der Dollar geriet auf breiter Front unter Druck. Der Euro notierte im US-Handel wieder nahe der Marke von 1,18 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Greenback von Kursen um 113 Yen am Vortag auf 112,12 Yen. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag rutscht der Euro auf breiter Front ab, belastet vom Scheitern der Sondierungsgespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition. Er fällt auf 1,1728 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,63 56,55 +0,1% 0,08 -0,8% Brent/ICE 62,60 62,72 -0,2% -0,12 +6,7%

Das Öl profitierte von Hoffnungen auf eine neuerliche Förderkürzung seitens der Opec-Staaten. Saudi-Arabien hat Bereitschaft signalisiert, die Fördermenge erneut zu verringern. Dies sei nötig, um den Markt wieder in die Balance zu bringen, sagte der saudische Energieminister. Derweil blieb die von Baker Hughes gemeldete Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA auf Wochensicht unverändert. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich im US-Handel um 2,6 Prozent auf 56,55 Dollar. Brentöl legte mit einem Plus von 2 Prozent auf 62,59 Dollar etwas weniger stark zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,54 1.294,23 -0,2% -2,69 +12,2% Silber (Spot) 17,19 17,31 -0,7% -0,12 +8,0% Platin (Spot) 944,50 951,35 -0,7% -6,85 +4,5% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,4% -0,01 +21,0%

Der Goldpreis profitierte von der Russland-Affäre und den ungewissen Aussichten der Steuerreform. Die Feinunze rückte um 1,1 Prozent vor auf 1.294 Dollar. Stützend wirkte auch der schwächere Dollar, der Gold für Käufer aus anderen Währungsgebieten verbilligt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14 Prozent gestiegen. Vor allem die starke Nachfrage aus dem Ausland nach Autos und Geräten zur Halbleiterfertigung und der starke Yen trieben den elften Anstieg in Folge. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs um 15,5 Prozent gerechnet.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die niedersächsische SPD hat grünes Licht für die Bildung einer großen Koalition mit der CDU gegeben.

POLITIK EU

Die EU hat sich mit dem Haushalt 2018 für ungewisse Zeiten gewappnet. Mitgliedstaaten und das Europaparlament einigten sich nach 16-stündigen Verhandlungen in der Nacht zum Samstag auf Ausgaben von 144,7 Milliarden Euro. Dies sind gut 10 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Um mehr als 100 Millionen Euro gekürzt wurden jedoch die Hilfen für die Türkei.

AUTOMOBILINDUSTRIE

Großbritannien will ab 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße schicken. Wie das Finanzministerium am Sonntag mitteilte, will Finanzminister Philip Hammond die neuen Vorgaben zum autonomen Fahren am Mittwoch in seiner Rede zum Staatshaushalt vorstellen. Die Regierung will demnach auch Elektro-Autos fördern und 400 Millionen Pfund in den Bau von Ladestationen investieren. Auch der Kauf von E-Autos soll bezuschusst werden.

ALLIANZ

sieht derzeit keine Gefahr einer Übernahme des Versicherers. "Wir sind wegen unseres Eigengewichts sehr gut geschützt", sagte Finanzvorstand Dieter Wemmer der Börsen-Zeitung. Die Spekulation im Sommer über einen Einstiegsversuch chinesischer Investoren kommentierte Wemmer mit den Worten: "Ich habe wirklich keine Ahnung, woher dieses Thema gekommen ist."

DEUTSCHE POST

ist scheinbar Opfer eines größer angelegten Brief-Betrugs geworden. Ein Sprecher bestätigte, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz seit Frühjahr wegen möglichen Betrugs bei der Einlieferung von Geschäftskundenpost ermittele, durch den der Deutschen Post Schaden entstanden sei. So sei es bei der Einlieferung von Geschäftskundenpost in mehreren Briefzentren mutmaßlich zur Abrechnung von nicht eingelieferten Briefsendungen gekommen, für die die Post aber zahlte. Die FAZ bezifferte den Schaden unter Berufung auf Branchenschätzungen auf 50 bis 100 Millionen Euro.

PROSIEBENSAT.1

muss schneller als gedacht einen Nachfolger für Vorstandschef Thomas Ebeling finden. Der langjährige CEO wird das Unternehmen nach der für den 22. Februar 2018 angesetzten Bilanzpressekonferenz verlassen. Eigentlich sollte Ebeling den DAX-Konzern noch bis Mitte 2019 leiten. Überraschend kommt das frühere Ausscheiden nicht. In Medienberichten hieß es vor kurzem bereits, dass Ebeling früher gehen werde. Das Unternehmen hatte Anfang Oktober wegen des schwachen Werbemarktes und einem erwarteten Umsatzeinbruch in der Filmproduktionssparte seine Jahresprognose für 2017 kassiert.

VOLKSWAGEN

investiert für seine Kernmarke in den kommenden fünf Jahren rund 14 Milliarden Euro in Deutschland. Weltweit sollen es etwa 22,8 Milliarden Euro sein. Damit will der Autokonzern die modulare Fertigung, neue Modelle auf den Markt bringen und die Elektromobilität voranbringen. Am Freitag hatte der VW-Konzern mit seinen zwölf Marken die Investitionsplanung für die kommenden Jahre beschlossen. Demnach werden in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren investiert.

ZALANDO

will für insgesamt rund 6 Millionen Euro eigene Aktien für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zurückkaufen. Dafür sollen 150.000 Aktien über die Börse erworben werden.

HAMBORNER REIT

kauft für rund 45 Millionen Euro zu und übernimmt drei Nahversorgungszentren in Köln, Bonn und Düsseldorf.

MARVELL/CAVIUM

Marvell Technology Group steht kurz vor einem Deal zum Kauf des Chipherstellers Cavium für rund 6 Milliarden US-Dollar, einer Akquisition, die einen größeren und vielseitigeren Konkurrenten der Industriegiganten wie Intel oder Broadcom schaffen würde. Der Deal - jeweils zur Hälfte in bar und Aktien - bewerte Cavium mit 80 Dollar oder mehr je Anteilsschein, erklärte ein Informant. Das wäre ein Aufschlag von mindestens 17 Prozent zum Zeitpunkt Anfang November, als das Wall Street Journal über eine mögliche Transaktion berichtete. Cavium schlossen am Freitag bei 75,83 Dollar.

