Damit dürfte der DAX mit einem Gap down in den Handel starten. Hätten die Sondierungen am Wochenende geklappt, wäre mit einem Gap up zu rechnen gewesen. Rutsch der DAX nun unter 12.880 Punkte, droht ein Kursrutsch bis 12.500 Punkte. Kann sich der DAX hingegen über 12.880 Punkten stabilisieren, wäre in Folge ein Anstieg über 13.100 Punkte möglich.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.990 Punkten, vorbörslich bei 12.910 Punkten.

Unter 12.880 Punkten Kursrückgang bis 12.500 Punkte zu erwarten.

Über 12.880 Punkten neuer Angriff auf 13.100 Punkte möglich.

Lage im DAX würde sich mittelfristig erst wieder über 13.350 Punkten aufhellen.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX dürfte bei 13.525 Punkten sein Rallyehoch gesehen haben. Jetzt sollte eine längere Korrektur folgen, die unter 13.000 und sogar 12.000 Punkte führen könnte.

Sentiment

DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...