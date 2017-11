Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts007/20.11.2017/08:00) - Der Marktführer im Bereich der mobilen optischen Profilmessung bietet für seine CALIPRI-Messgeräte ein neues Add-On. Das praktische Softwaremodul "Äquivalente Konizität" bewertet automatisch das Laufverhalten von Schienenfahrzeugen und unterstützt damit Güterwagen-Betreiber bei der Einführung zukunftsträchtiger Bremssohlen aus Verbundstoff. NEXTSENSE setzt damit einen wichtigen Schritt zum Erreichen von nationalen Lärmminderungszielen. Eine Software-Zusatzfunktion bewerkstelligt automatisch im Feld, was bisher vorwiegend durch Ingenieurbüros oder facheinschlägige Institute in einem sehr aufwändigen Prozess berechnet wurde. Direkt im Anschluss an die berührungslose Rad- oder Schienenprofilmessung mit einem CALIPRI-Profilmessgerät kann mit dem neuen Add-On die äquivalente Konizität des Rad-Schiene-Kontaktes bestimmt werden. Dies ermöglicht Güterwagen-Betreibern ohne Umwege den Einfluss neuer Bremssohlentypen auf das Laufverhalten ihrer Züge zu beobachten. Da die Vermeidung von Lärmemissionen aktuell eine der bedeutendsten Aufgaben im Güterverkehr darstellt, werden die Bremsklötze vieler Wägen sukzessive auf moderne Verbundstoff-Bremssohlen umgerüstet, versprechen diese doch eine nachhaltige Verbesserung in Sachen Lärmbelastung. Die neuartige Materialmischung der sogenannten "LL-Sohlen" soll die Lärmwahrnehmung bei Bremsvorgängen - im Vergleich zu traditionellen Bremssohlen aus Grauguss - auf knapp die Hälfte eindämmen. Ein Nachteil der liebevoll "Flüsterbremsen" genannten Sohlen wird allerdings in einem höheren Verschleiß der Radprofile vermutet. Im Vorfeld eines flächendeckenden Einsatzes von LL-Sohlen setzen Güterwagenbetreiber deshalb zunehmend auf eine einfache Überprüfung des Verschleißverhaltens - beispielsweise durch die Bestimmung der äquivalenten Konizität. Eine effiziente Möglichkeit den Einfluss neuer Bremssohlen auf die Laufleistung zu überprüfen, kommt vom steirischen Messtechnik-Spezialisten NEXTSENSE. "Der große Vorteil für unsere Kunden ist, dass sie mit unserem CALIPRI-Add-On direkt an Ort und Stelle neben den Radprofilwerten auch den Koniziätswert angezeigt bekommen", sagt Clemens Gasser, Geschäftsführer der NEXTSENSE GmbH. Am Tablet-PC des Anwenders zeigt das Messgerät die Kontaktgrafen beider Schienenseiten, die Rollradiendifferenz und den berechneten Konizitätswert an. Gasser beschreibt die Prozessbeschleunigung weiter: "So können unsere Kunden sofort entscheiden, ob der Radsatz ausgebaut werden muss oder nicht. Damit geht keine wertvolle Zeit verloren." Basierend auf der Laserlichtschnitt-Technologie werden Profile mit den CALIPRI-Messgeräten binnen weniger Sekunden erfasst und sofort bewertet. Das vom Grazer Messtechnikhersteller NEXTSENSE entwickelte und patentierte "Calipri-Prinzip" korrigiert dabei Verdrehungen und Verkippungen des Messgerätes automatisch und gewährleitet dadurch anwenderunabhängige Messergebnisse. Unterschiedliche Softwaremodule - beispielsweise für Radprofile, Bremsscheiben oder Schienen - erlauben eine individuelle Konfiguration des handlichen Messgerätes - seit neuestem auch zur Bestimmung der äquivalenten Konizität. NEXTSENSE unterstreicht mit dieser Entwicklung die Multifunktionalität ihrer CALIPRI-Messgeräte. Weblink: https://www.nextsense-worldwide.com/de/branchen/bahn/aquivalente-konizitaet.html Über NEXTSENSE GmbH (November 2017) NEXTSENSE ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von innovativen Lösungen für die Profilmessung und Oberflächeninspektion. Alle Lösungen beruhen auf dem patentierten "Calipri-Prinzip". Das weltweit einzigartige Messprinzip ist eine Weiterentwicklung der Laserlichtschnitt-Technologie zur berührungslosen Dimensions- und Profilmessung. Dabei korrigiert eine innovative Technik Verkippungen und Verdrehungen des Messgerätes. Das Ergebnis: Hochgenaue, reproduzierbare und anwenderunabhängige Messergebnisse - handgeführt und in Sekundenschnelle. Die auf diesem Prinzip beruhenden Messgeräte kommen unter anderem zur Spaltbewertung bei Automobilkarossen, zur Verschleißmessung von Eisenbahnrädern, oder zur Analyse von glühenden Stahlträgern zum Einsatz. Die Referenzliste reicht von internationalen Automobilherstellern (Volkswagen, Toyota, General Motors, etc.) bis hin zu namhaften Eisenbahnverkehrsunternehmen, Stahlproduzenten und Technologie-Unternehmen wie Deutsche Bahn, ArcelorMittal und Miele. Mit über 40 Vertriebspartnern und einem Sales & Service-Zentrum in Atlanta (US) ist das High-Tech-Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten. (Ende) Aussender: NEXTSENSE GmbH Ansprechpartner: Christoph Böhm Tel.: +43 699 12324033 E-Mail: christoph.boehm@nextsense-worldwide.com Website: www.nextsense-worldwide.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171120007

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)