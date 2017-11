Nach dem kurzen Aufflackern der Investitionsfreude am Donnerstag verliess die Investoren in Europa zum Wochenausklang bereits wieder der Mut und sie zogen sich abwartend zurück. Schlusslicht bei den Sektoren waren die Versorger, deren Index 1,4% abgeben musste. Einerseits drückten Sorgen um die Zukunft der deutschen Braunkohlekraftwerke, RWE beispielsweise gab 3,9% ab, andrerseits litt United Utilities unter einem negativen Analystenkommentar und erlitt ein Tagesminus von 4,4%. Stark war hingegen die Medienbranche mit 0,8% Zuwachs, getrieben hauptsächlich von Vivendi nach starken Zahlen und mehr als 4,0% Tagesgewinn und von Sky , wo Übernahmegerüchte den Kurs rund 4,0% in die Höhe brachten. Fresenius hatte mit einer Verkaufseinstufung durch UBS zu...

