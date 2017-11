NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat K+S nach der schwachen Kursentwicklung der Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 28 Euro angehoben. Auf diesem Niveau böten die Papiere des Düngemittel- und Salzproduzenten eine gute Einstiegsmöglichkeit, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kalipreise seien jüngst gestiegen und K+S dürfte die Produktion der Mine Bethune hochfahren./bek/ajx

Datum der Analyse: 20.11.2017

ISIN DE000KSAG888

