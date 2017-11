Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Trotz der geplanten Senkung der Investitionen und Forschungsausgaben, die der Barmittelentwicklung zugute komme, wolle der Autobauer erhebliche Mittel in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, Autonomes Fahren, neue Mobilitätsdienstleistungen und die Digitalisierung stecken, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig rechne er mit einer höheren Ausschüttungsquote an die Aktionäre./gl/zb Datum der Analyse: 17.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2017-11-20/08:54

ISIN: DE0007664039