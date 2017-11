NAYPYIDAW (dpa-AFX) - Die internationale Gemeinschaft erwartet nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche möglichst schnell Klarheit über das weitere Vorgehen. "Alle haben die Hoffnung, dass sehr bald eine Klärung insofern zustande kommt, dass Deutschland wieder eine stabile Regierung hat", sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines Asien-Europa-Außenministertreffens in Myanmar, an dem 51 Länder teilnehmen. "Das spüren sie ja hier in allen Gesprächen (...), dass alle sehr aufmerksam nach Deutschland schauen."

Zum weiteren Vorgehen seiner eigenen Partei wollte Gabriel sich nicht äußern. "Ich kann dazu nichts sagen, dazu bin ich viel zu weit weg. Ich kann das nicht beurteilen." Die SPD hatte sich nach ihrer Wahlniederlage mit dem schlechtesten Ergebnis der Nachkriegszeit für den Gang in die Opposition entschieden. Gabriel steht dieser Entscheidung kritisch gegenüber und hat auch stets betont, dass er gerne Außenminister bleiben würde. Auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass das Asem-Treffen in Myanmar sein letztes sei, sagte er nur auf Englisch: "I don't know" ("Ich weiß es nicht")./mfi/DP/zb

