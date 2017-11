CRO wird kundenorientierte, internationale Kompetenzen bei anstehender Branchenveranstaltung hervorheben

(Stand Nr. 17) Vordenker von Synteract, ein internationales Auftragsforschungsinstitut mit Komplettservice, werden bei der Partnerships in Clinical Trials Europe (PCT) ausstellen und vortragen. Die Konferenz findet vom 28. bis 29. November in Amsterdam (Niederlande) statt. Angesichts der sich wandelnden Landschaft für CRO und der damit verbundenen Komplexität für Biopharmaunternehmen in Bezug auf ihre Entscheidungen über das Auslagern von Geschäftsprozessen, fordert Synteract die Teilnehmer dazu auf, "innezuhalten und zu überlegen, worauf es ihnen bei CRO am meisten ankommt."

Dr. Martine Dehlinger-Kremer, Vice President, Global Medical and Regulatory Affairs bei Synteract für medizinische und regulatorische Angelegenheiten, wird am Dienstag, dem 28. November mittags einen Vortrag mit dem Titel "The EU Clinical Trials Regulation: Are you prepared for its implementation?" halten. Sie wird sich damit auseinandersetzen, wie die sich entwickelnden Branchenbedürfnisse die Implementierung neuer Bestimmungen für klinische Versuche vorantreiben, welche Auswirkungen dies auf Sponsoren hat und welche vorbereitenden Schritte nötig sind.

Teilnehmer werden ermuntert, am Stand Nr. 17 auf einen Kaffee und ein Gespräch vorbeizuschauen. Sie können außerdem Trisha Vonder Reith, Executive Director, Marketing Communications, unter trisha.vonderreith@synteract.com kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren.

Den vollständigen Zeitplan von Synteract finden Sie unter Events. Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter, um Live-Updates während der Konferenz zu erhalten.

Über Synteract

SynteractHCR ist ein internationales Auftragsforschungsinstitut mit Komplettservice, das auf eine Erfolgsbilanz von drei Jahrzehnten zurückblicken kann, in denen es Unternehmen aus der Biotechnologiebranche, Unternehmen für medizinische Geräte und Pharmaunternehmen in allen Phasen der klinischen Entwicklung unterstützt hat. Das Unternehmen verfügt über 800 Mitarbeiter in 21 Ländern. SynteractHCR hat in über 60 Ländern auf sechs Kontinenten Phase-I-IV-Studien durchgeführt, im Rahmen derer die Firma ihre breiten therapeutischen Kompetenzen, insbesondere in den Bereichen Onkologie, Immuntherapie, ZNS und Infektionskrankheiten, sowie bei anderen Indikationen anbieten konnte. Mit seiner Philosophie "Gemeinsame Arbeit gemeinsame Vision" bietet SynteractHCR gemeinschaftliche, kosteneffiziente und individuelle Dienstleistungen und gewährleistet die zeitgerechte Bereitstellung hochwertiger Daten, um Patienten zukunftsgerichtete Therapien anbieten zu können.

