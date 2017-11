Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Die Aktien des Industriekonzerns hätten sich seit Jahresbeginn schwächer entwickelt als der Sektor, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Mehrzahl der Märkte der Endabnehmer dürfte sich das Wachstum wieder erholen./bek/zb Datum der Analyse: 17.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0011 2017-11-20/09:02

ISIN: CH0012221716