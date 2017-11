Düsseldorf - Saisonale Phänomene - wie beispielsweise die Weihnachtsrally - sind in den letzten Jahren genauestens untersucht und in einem zweiten Schritt einem breiten Investorenkreis bekannt gemacht worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Weniger vertraut seien Anleger mit der Anomalie der "Thanksgiving-Rally".

Den vollständigen Artikel lesen ...