Wenn eines klar ist durch den Abbruch der Jamaika-Sondierungen, dann ist das die Tatsache, dass Angela Merkel in der Dämmerung ihrer Kanzlerschaft steht! Politisch gesehen werden nun "Köpfe rollen" - zunächst der von CSU-Chef Seehofer, der nur bei einem Zustandekommen einer Jamaika-Koalition noch eine politische Zulunft gehabt hätte. Damit die CSU nicht noch weiter abrutscht, wird nun Söder den Chefposten übernehmen. Und Merkel? Wird wie einst Kohl weiter aussitzen, aber der Gegenwind wird immer größer - auf Dauer vermutlich zu groß. Der FDP dagegen wird das Scheitern angekreidet werden, vieles spricht dafür, dass man das Scheitern der Gespräche schon vorher geplant hatte, worunter das Image der Partei leiden wird, die Regierungsfähigkeit der Liberalen dürfte in Frage gestellt werden, was ihr bei nun wahrscheinlichen Neuwahlen schaden dürfte.

