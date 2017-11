Mailand und Zürich (ots/PRNewswire) - McKay Brothers International hat seinem Dienst Quincy Extreme Data (QED), dem Besten der Branche, Präsenzen in Mailand und Zürich hinzugefügt. Die QED POPs in Mailand und Zürich vertreiben eine ganze Palette von Futures-Kontrakten aus den USA und Großbritannien mit geringer Latenz.



"Um die besten Standards der Ausführung zu erreichen, ist es entscheidend, dass die Marktdaten so aktuell sind wie möglich", sagte Francois Tyc, Geschäftsführer von McKay Brothers International. "Wir sind erfreut, unseren Abonnenten weitere Möglichkeiten zur Nutzung von QED zu geben, um für ihren Handel Informationen zu erhalten und ihren Obliegenheiten unter MiFID II zu entsprechen."



QED stellt jetzt in weniger als 38,10 Millisekunden (ms) ausgewählte Futures für Equity Index, Treasury, FX, Metals and Energy aus Aurora (Illinois) für Mailand zur Verfügung. QED hat zudem in Mailand ausgewählte dreimonatige London Metal Exchange Futures mit weniger als 3,40 ms hinzugenommen. Dies ist die niedrigste derzeit verfügbare Latenz. LME-Daten werden in Zürich-ZH4 in weniger als 5,20 ms über ein hybrides Netzwerk aus Mikrowellen und Glasfaser übertragen. McKay wird zu Beginn des Jahres eine Route nach Zürich einführen, die vollständig auf Mikrowellen beruht und von der das Unternehmen die niedrigste verfügbare Latenz erwartet.



Der QED-Dienst verfügt über Präsenz in in 10 wichtigen europäischen Handelszentren unter seinen 20 globalen POPs und bezieht Daten von 13 Börsen aus der ganzen Welt. Dies ist die höchste Zahl aller Dienste für Marktdaten mit niedriger Latenz. Das Unternehmen rechnet für 2018 mit einem Ausbau der Zahl der QED POPs in Europa und Asien und neuen Quellbörsen.



Latenzen und Preise des QED-Dienstes erhalten Sie unter http://www.quincy-data.com/



Über McKay Brothers International SA



McKay Brothers International SA ist bewährter Anbieter privater drahtloser Bandbreite und führender Vertreiber von Marktdaten über Richtfunk mit extrem niedriger Latenz. Der Dienst Quincy Extreme Data stellt einen integrierten und normierten Feed ausgewählter Marktdaten zur Verfügung, die auf der ganzen Welt an börslichen Kollokationszentren gesammelt und angeboten werden.



OTS: McKay Brothers International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119219 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119219.rss2



Pressekontakt: MBI Media Relations: contact@mckay-brothers.com