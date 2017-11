FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht nach oben geht es am Montagmorgen mit den Renten in Europa. Das Scheitern der Jamaika-Gespräche sorgt auch für erhöhte Unsicherheit über die politische Zukunft des Kontinents und damit für Umschichtungen in die vermeintlich sicheren Häfen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.30 Uhr um 16 Ticks auf 163 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,16 Prozent und das Tagestief bei 162,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 34.400 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 131,82 Prozent.

November 20, 2017 02:37 ET (07:37 GMT)

