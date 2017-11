Muttenz - Als Partner von digitalswitzerland engagiert sich Valora für die Digitalisierung der Schweiz. Am Digitaltag vom 21. November 2017 ist das Unternehmen mit drei Aktivitäten am Hauptbahnhof in Zürich präsent: mit ok.- Markenbotschafterin Belinda Bencic im Virtual-Reality-Kino, Live-Frequenz-Messungen bei Brezelkönig sowie dem neuen ok.- button.

«Als eine führende Convenience-Anbieterin schöpft Valora die Möglichkeiten von digitalen Technologien aus, um die Bedürfnisse ihrer Kunden noch besser zu erfüllen. Deshalb setzt Valora am 21. November beim schweizweiten Digitaltag zusammen mit digitalswitzerland und über 40 weiteren Unternehmen auf den Dialog mit der Bevölkerung», sagt Valora CEO Michael Mueller.

Virtual-Reality-Kino: Das Wow-Erlebnis in 360 Grad mit Belinda Bencic

Im Zürcher Hauptbahnhof können Digitaltag-Besucher Filme aus einer neuen Perspektive erleben, so als wären sie wirklich Teil des Geschehens. So können sie im von Valora gemeinsam mit dem Blick betriebenen VR-Kino mit ok.- Markenbotschafterin Belinda Bencic auf dem Tennisplatz trainieren - hautnah und fast wie in der Realität.

Wer bei seiner Ankunft im Zürich HB ohne Anstehen ins VR-Kino möchte, kann sich über die k kiosk App bereits zuvor ein Fast Lane Ticket sichern. Die k kiosk App, auf der jederzeit Sammelpässe und Coupons genutzt und auch verschenkt werden können, ist für iOS und Android erhältlich. Wie die App funktioniert, zeigt Valora im Rahmen des Digitaltags auch am Flughafen Zürich.

Live-Frequenz-Messungen: Wartezeiten verkürzen und Mitarbeitende entlasten



Den vollständigen Artikel lesen ...