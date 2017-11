Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Jamaika ist gescheitert - Deutschland vor Neuwahlen

Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl sind die Jamaika-Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen gescheitert. Die vier Parteien konnten sich nach wochenlangen Verhandlungen nicht auf die Aufnahme von Koalitionsgesprächen einigen. Union und Grüne machten die FDP für das Scheitern verantwortlich. Da die SPD eine erneute Große Koalition mit der Union kategorisch ausgeschlossen hat, bleiben zwei Möglichkeiten: Kanzlerin Angela Merkel geht in eine Minderheitenregierung mit wechselnden Mehrheiten - oder es gibt Neuwahlen. Von Beobachtern in Berlin wurden Neuwahlen als die wahrscheinlichste Option gewertet.

Merkel bedauert Scheitern der Jamaika-Sondierungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Abbruch der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition durch die FDP bedauert und angekündigt, am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen des weiteren Vorgehens zu kontaktieren. Sie zeigte sich ebenso wie CSU-Chef Horst Seehofer überzeugt, dass eine Einigung auch bei den Streitthemen möglich gewesen wäre.

Grüne machen FDP für Scheitern von Jamaika verantwortlich

Die Grünen haben die FDP für das Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche verantwortlich gemacht. Die Liberalen hätten sich "gegen die gemeinsame Verantwortung entschieden", erklärte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am frühen Montagmorgen in Berlin. Zuvor waren die Gespräche zur Auslotung von Koalitionsoptionen durch die FDP für gescheitert erklärt worden. Vermutlich wird es nun Neuwahlen in Deutschland geben müssen.

Grüne: FDP verließ Jamaika-Sondierungen "fluchtartig"

Die FDP hat die Jamaika-Sondierungsgespräche in der Nacht zu Montag offenbar urplötzlich abgebrochen. "Die haben sich ihre Jacken geschnappt und sind fluchtartig rausgerannt aus der Landesvertretung Baden-Württemberg", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Kellner sprach von einer "ganz schlechten Inszenierung" der Liberalen.

Linkspartei fordert Neuwahlen

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche hat die Linkspartei Neuwahlen gefordert. "Die Schwarze Ampel ist krachend gescheitert", sagte die Parteivorsitzende Katja Kipping der Berliner Zeitung vom Montag. "Es muss jetzt schnellstmöglich Neuwahlen geben, denn eine Fortsetzung der Großen Koalition kann sich niemand ernsthaft wünschen." Neuwahlen seien eine "demokratisch angemessene Konsequenz", sagte Kipping und ergänzte: "Und sie werden zeigen, dass das System Merkel nicht mehrheitsfähig ist."

ZDH-Präsident verurteilt Scheitern der Jamaika-Sondierungen

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer hat Union, Grüne und FDP für das Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche scharf kritisiert. "Es ist fatal, dass die sondierenden Parteien nicht in der Lage waren, sich auf tragfähige Kompromisse zu verständigen, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen", erklärte er am frühen Montagmorgen. Damit sei die Chance vertan worden, "Deutschland mit neuen Ideen und Denkmustern einen Modernisierungsschub zu geben".

Deutsche Erzeugerpreise steigen im Oktober moderat

In Deutschland ist der Inflationsdruck auf vorgelagerter Ebene moderat geblieben. Im Oktober stiegen die deutschen Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 2,7 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,6 Prozent gelautet.

Japans Exporte steigen im Oktober elften Monat in Folge

Japans Exporte sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14 Prozent gestiegen. Vor allem die starke Nachfrage aus dem Ausland nach Autos und Geräten zur Halbleiterfertigung und der starke Yen haben den elften Anstieg in Folge getrieben, wie aus Daten des japanischen Finanzministeriums hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Zuwachs um 15,5 Prozent gerechnet.

Simbabwes Präsident Mugabe klammert sich an die Macht

Simbabwes Präsident Robert Mugabe klammert sich an die Macht: In einer TV-Ansprache kündigte der 93-Jährige am Sonntagabend nicht wie erwartet seinen Rücktritt an, sondern bekräftigte seinen Anspruch auf das Amt. Zuvor hatte ihn seine Regierungspartei Zanu-PF als Parteichef abgesetzt und und seinen Rivalen Emmerson Mnangagwa als neuen Parteivorsitzenden nominiert. Zudem stellte die Partei Mugabe ein Ultimatum, bis Montag als Präsident abzutreten.

Thailand BIP 3Q +4,3% gg Vorjahr (PROG +3,7%)

Thailand BIP saisonbereinigt 3Q +1,0% gg Vorquartal (PROG +0,7%)

