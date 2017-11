Nachdem Coca Cola (WKN:850663) seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte, teilte das Führungsteam während der anschließenden Telefonkonferenz einige wichtige Informationen mit den Investoren mit. Hier die Highlights für langfristige Aktionäre.

1. Coca-Cola passt sich an

Während wir nun in jedem unserer Märkte verschiedene Chancen und Herausforderungen sehen, ist Eines in allen unseren Geschäftsbereichen einheitlich: Die Konsumlandschaft verändert sich. Wir sehen immer mehr kleine und schnelle Wettbewerber. Die Wünsche der Verbraucher ändern sich, ob sie nun Low- oder No-Sugar-Optionen, Getränke mit funktionalem Nutzen oder einfach mehr Abwechslung suchen. Um in einem solchen Umfeld erfolgreich zu sein, müssen wir unternehmerischer ...

