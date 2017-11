Noch ist die Vermietung von Fernsehern, Waschmaschinen und Bekleidung in Deutschland ein Nischenmarkt. Doch Experten sehen dafür eine große Zukunft. Und die ersten großen Einzelhändler testen bereits die Nachfrage.

Egal ob Fernseher oder Waschmaschine, Abendkleid oder Baby-Strampler, Auto oder Rasenmäher: Bei immer mehr Konsumgütern haben Verbraucher in Deutschland inzwischen die Wahl, ob sie die Produkte kaufen oder nur auf Zeit mieten wollen. Noch kaufen die Verbraucher fast immer. Doch das könnte sich ändern. Denn große Handelsriesen sind inzwischen auf den Verleih-Trend aufgesprungen. Und Experten gehen davon aus, dass Mietmodelle in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen.

Für die Unternehmensberatung KPMG und das Kölner Institut für Handelsforschung steht fest: "Bei Gebrauchsgütern geht es den Konsumenten immer stärker um Nutzen und Komfort statt um klassischen Besitz." Jeder sechste Verbraucher hat nach einer aktuellen Marktstudie bereits einmal ein Mietmodell genutzt. Weitere 43 Prozent der Verbraucher können es sich sehr gut vorstellen.

In einer Zeit, in der der die Lebenszyklen von technischen Geräten immer kürzer würden, müsse der Verbraucher abwägen, ob er wirklich jedes Produkt auf Dauer erwerben wolle, erklärt der KPMG-Konsumgüterexperte Mark Sievers den Trend. Produkte, die nur saisonal benötigt würden, "bedarfsgerecht für einen bestimmten Anlass und Zeitraum zu mieten, statt sie zu kaufen, kann in Zukunft die Lösung sein", meint er. Das gelte nicht nur für Gartengeräte im Frühjahr, ...

