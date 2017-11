DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl sind die Jamaika-Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen gescheitert. Die vier Parteien konnten sich nach wochenlangen Verhandlungen nicht auf die Aufnahme von Koalitionsgesprächen einigen. Union und Grüne machten die FDP für das Scheitern verantwortlich. Da die SPD eine erneute Große Koalition mit der Union kategorisch ausgeschlossen hat, bleiben zwei Möglichkeiten: Kanzlerin Angela Merkel geht in eine Minderheitenregierung mit wechselnden Mehrheiten - oder es gibt Neuwahlen. Von Beobachtern in Berlin wurden Neuwahlen als die wahrscheinlichste Option gewertet. Merkel bedauerte den Abbruch der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition durch die FDP und kündigte an, am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen des weiteren Vorgehens zu kontaktieren. Sie zeigte sich ebenso wie CSU-Chef Horst Seehofer überzeugt, dass eine Einigung auch bei den Streitthemen möglich gewesen wäre. Mit dem Satz "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" hatte FDP-Chef Christian Lindner zuvor die Gespräche um kurz vor Mitternacht platzen lassen. Lindner erklärte, es habe sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner "keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allem keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten". Die Vorstellungen der FDP seien in dem Sondierungspapier nicht ausreichend repräsentiert gewesen. Die Grünen warfen der FDP vor, sich "gegen die gemeinsame Verantworung entschieden" zu haben, wie es Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt formulierte. Sie sei davon ausgegangen, "dass dieses Bündnis hätte zustande kommen können".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.570,90 -0,21% Nikkei-225 22.261,76 -0,60% Hang-Seng-Index 29.257,89 +0,20% Kospi 2.527,67 -0,25% Shanghai-Composite 3.393,02 +0,30% S&P/ASX 200 5.945,70 -0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (SCHLUSS)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien gezeigt. Für den Nikkei-225 ging es mit einem stärkeren Yen um 0,6 Prozent auf 22.262 Punkte nach unten. Auslöser war der nachgebende Euro im Zuge der gescheiterten Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition in Berlin. Zum Yen fiel der Euro auf den tiefsten Stand seit rund zwei Monaten. "Das ist beunruhigend und schafft eine erhöhte Unsicherheit in der Eurozone" sagte Kisoo Park, globaler Anleihe-Manager bei Manulife Asset Management in Hong Kong. Der Euro lag bei 1,1753 Dollar, nach Ständen um 1,18 Dollar vor der Bekanntgabe des Scheiterns der Sondierungsgespräche. Dagegen konnte sich die Börse in Schanghai von ihren zwischenzeitlichen Verlusten erholen. Der Schanghai-Composite ging mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent bei 3.392 Punkten aus dem Handel. Der Nebenwerte-Index Shenzhen-Composite knickte zwischenzeitlich um weitere 2,1 Prozent ein, konnte sich schließlich aber kräftig erholen und schloss 0,9 Prozent im Plus. Bereits am Freitag war es um knapp 3 Prozent abwärts gegangen, das größte Tagesminus seit rund vier Monaten. Auslöser sind Pläne in Bezug auf eine verschärfte Aufsicht bei Finanzprodukten. Nach zwischenzeitlichen erneuten Abgaben bei den Finanzwerten, führten diese schließlich die Erholungsbewegung in China an. Die Aktien der China Merchants Bank stiegen in Schanghai um 2,9 Prozent und markierten im Verlauf ein neues Jahreshoch.

US-NACHBÖRSE

Eine offenbar bevorstehende Übernahme des Chip-Herstellers Cavium durch Marvell Technology Group hat die Kurse beider Aktie nachbörslich am Freitag noch nicht bewegt. Die beiden Gesellschaften planen, das Abkommen bereits am Montag bekanntzugeben, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Der Deal im Volumen von rund 6 Milliarden Dollar - jeweils zur Hälfte in bar und Aktien - bewerte Cavium mit 80 Dollar oder mehr je Aktie. Marvell-Aktie zeigten sch gegen 17.39 Uhr Ortszeit auf Nasdaq.com 0,1 Prozent leichter mit 20,28 Dollar, Cavium lagen unverändert bei 75,83 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut DJIA 23.358,24 -0,43 -100,12 S&P-500 2.578,85 -0,26 -6,79 Nasdaq-Comp. 6.782,79 -0,15 -10,50 Freitag Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 874 Mio 775 Mio Gewinner 1.915 2.220 Verlierer 1.039 750 Unverändert 120 101

Etwas leichter - Gedämpft wurde die Stimmung von der jüngsten Entwicklung in der Russland-Affäre. Offenbar hat Sonderermittler Robert Mueller schon im Oktober Präsident Trumps Wahlkampfteam unter Strafandrohung zur Herausgabe relevanter Dokumente aufgefordert. Auch die Unsicherheit rund um die Steuerreform hielt an. Nachdem der Entwurf das Repräsentantenhauspassierte muss nun der US-Senat seinen Entwuf veabchieden, bevor es weitergeht. Auf Unternehmensseite stand 21st Century Fox als mögliches Übernahmeziel durch Comcast im Blick. 21st Century Fox stiegen um 6,2 Prozent, Comcast fielen um 2,5 Prozent. Tesla zeigten sich 0,8 Prozent höher. Sie profitierten davon, dass CEO Elon Musk neue Fahrzeugmodelle angekündigt hat, darunter auch Lkw. Von diesen hat sich J.B. Hunt Transport Services gleich "mehrere" reserviert. J.B. Hunt gaben um 1,5 Prozent nach. Wal-Mart kündgte an, 15 Modelle davon testen zu wollen. Wal-Mart, die am Vortag nach dem Quartalsausweis zweistellig gestiegen waren, korrigierten um 2,2 Prozent. Foot Locker verteuerten sich um gut 28 Prozent, nachdem Umsatz und Gewinn im dritten Quartal weniger stark als befürchtet gesunken waren. Hibbett Sports machten nach guten Zahlen einen Sprung um gut 15 Prozent nach oben.

TREASURYS

Staatsanleihen waren mit der geseunkenen Risikofreude wieder gefragt. Die Rendite zehnjähriger Titel sank um 3 Basispunkte auf 2,35 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:58 % YTD EUR/USD 1,1753 -0,2% 1,1772 1,1790 +11,8% EUR/JPY 131,66 -0,3% 132,05 132,72 +7,1% EUR/GBP 0,8881 -0,3% 0,8908 0,8904 +4,2% GBP/USD 1,3237 +0,2% 1,3216 1,3245 +7,3% USD/JPY 112,01 -0,1% 112,17 112,56 -4,2% USD/KRW 1099,06 +0,4% 1094,32 1097,84 -9,0% USD/CNY 6,6342 +0,1% 6,6268 6,6338 -4,5% USD/CNH 6,6409 +0,1% 6,6360 6,6395 -4,8% USD/HKD 7,8114 -0,0% 7,8121 7,8113 +0,7% AUD/USD 0,7562 +0,1% 0,7556 0,7560 +4,8% NZD/USD 0,6831 +0,4% 0,6803 0,6830 -1,7%

Der Dollar geriet auf breiter Front unter Druck. Der Euro notierte im US-Handel wieder nahe der Marke von 1,18 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Greenback von Kursen um 113 Yen am Vortag auf 112,12 Yen. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag rutscht der Euro auf breiter Front ab, belastet vom Scheitern der Sondierungsgespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition. Er fällt auf 1,1728 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,57 56,55 +0,0% 0,02 -0,9% Brent/ICE 62,54 62,72 -0,3% -0,18 +6,6%

Das Öl profitierte von Hoffnungen auf eine neuerliche Förderkürzung seitens der Opec-Staaten. Saudi-Arabien hat Bereitschaft signalisiert, die Fördermenge erneut zu verringern. Dies sei nötig, um den Markt wieder in die Balance zu bringen, sagte der saudische Energieminister. Derweil blieb die von Baker Hughes gemeldete Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA auf Wochensicht unverändert. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich im US-Handel um 2,6 Prozent auf 56,55 Dollar. Brentöl legte mit einem Plus von 2 Prozent auf 62,59 Dollar etwas weniger stark zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,31 1.294,23 -0,2% -2,92 +12,2% Silber (Spot) 17,16 17,31 -0,9% -0,15 +7,7% Platin (Spot) 943,50 951,35 -0,8% -7,85 +4,4% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,4% -0,01 +21,0%

Der Goldpreis profitierte von der Russland-Affäre und den ungewissen Aussichten der Steuerreform. Die Feinunze rückte um 1,1 Prozent vor auf 1.294 Dollar. Stützend wirkte im US-Handel auch der schwächere Dollar, der Gold für Käufer aus anderen Währungsgebieten verbilligt.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

POLITIK EU

Die EU hat sich mit dem Haushalt 2018 für ungewisse Zeiten gewappnet. Mitgliedstaaten und das Europaparlament einigten sich nach 16-stündigen Verhandlungen in der Nacht zum Samstag auf Ausgaben von 144,7 Milliarden Euro. Dies sind gut 10 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Um mehr als 100 Millionen Euro gekürzt wurden jedoch die Hilfen für die Türkei.

ALLIANZ

sieht derzeit keine Gefahr einer Übernahme des Versicherers. "Wir sind wegen unseres Eigengewichts sehr gut geschützt", sagte Finanzvorstand Dieter Wemmer der Börsen-Zeitung. Die Spekulation im Sommer über einen Einstiegsversuch chinesischer Investoren kommentierte Wemmer mit den Worten: "Ich habe wirklich keine Ahnung, woher dieses Thema gekommen ist."

VOLKSWAGEN

November 20, 2017 03:06 ET (08:06 GMT)

investiert für seine Kernmarke in den kommenden fünf Jahren rund 14 Milliarden Euro in Deutschland. Weltweit sollen es etwa 22,8 Milliarden Euro sein. Damit will der Autokonzern die modulare Fertigung, neue Modelle auf den Markt bringen und die Elektromobilität voranbringen. Am Freitag hatte der VW-Konzern mit seinen zwölf Marken die Investitionsplanung für die kommenden Jahre beschlossen. Demnach werden in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren investiert.

November 20, 2017 03:06 ET (08:06 GMT)

