Düsseldorf - Die in dieser Woche anstehenden Protokolle der letzten Notenbankensitzungen in den USA und der Eurozone dürften einen Einblick in die Pläne der FED bzw. EZB geben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Letztlich dürfte im Fall der US-Notenbank das Bild einer weiteren graduellen Verschärfung der Geldpolitik gestärkt werden. Die EZB habe sich durch ihre Entscheidung ab Start 2018 bis Ende September monatlich 30 Mrd. Euro an Anleihen pro Monat zu kaufen, in ihrer Flexibilität eingeschränkt. Von Interesse dürfte hier vor allen Dingen sein, wie heiß umkämpft diese Entscheidung gewesen sei.

