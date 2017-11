Frankfurt - In der letzten Woche verlief der Handel an den europäischen Staatsanleihemärkten in sehr engen Bahnen, so die Experten von Union Investment.Sowohl in den Kern- als auch den Peripherieländern hätten die Zehnjahresrenditen im Bereich von 5 bis 10 Basispunkten geschwankt. Per Saldo sei am Freitagmittag gegenüber dem Vorwochenschluss in so gut wie allen Märkten ein leichter Renditerückgang zu beobachten gewesen, der den Gesamtmarkt (iBoxx Euro Sovereign-Index) leicht im Plus gehalten habe. Gute Konjunkturdaten wie etwa das unerwartet gute Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal vermochten die Märkte kaum zu bewegen, so die Experten von Union Investment.

