Ein vierter Investor meldet 3 % und eine weitere amerikanische Bank meldete vorsichtshalber 6,6 % Anteil an der DT. BANK in gebündelten Produkten ihrer Kunden. Das bedeutet zusammengenommen: Diese Aktionäre hätten in einer HV sehr wahrscheinlich die Stimmenmehrheit der jeweils anwesenden Aktionäre (HV-Präsident). Sie könnten damit die gesamte DT. BANK völlig neu strukturieren. Wie sich dies jedoch rechnet, lesen Sie in der nächsten Actien-Börse aus unserer Sicht, die sich ähnlich wie in den Fällen der Energieversorger anders darstellt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info