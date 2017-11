Onlinedruckerei bietet 15% Rabatt auf weite Teile ihres Portfolios

Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der unter anderem auch die bekannte Marke print24.com gehört, reduziert ihre Preise in der Schweiz bis zum Jahresende um 15%! Kunden profitieren unter anderem von Rabatten auf Topseller wie Bücher, Kalender und Etiketten.

Die Preisreduktion gilt bis zum Jahresende und umfasst außerdem Produkte aus den Kategorien Textilien, Verpackungen und Werbetechnik. Die Onlinedruckerei gewährt ihren Kunden aus der Schweiz nicht nur Rabatte auf qualitativ hochwertige Produkte aus verschiedenen Kategorien, sondern bietet auch extra schnelle Lieferzeiten. So erhalten Kunden viele Produkte im Standardversand schon innerhalb von 3 Tagen; im Priority-Versand sogar innerhalb von nur einem Tag.

"Wir arbeiten stets daran, unser Angebot noch attraktiver zu gestalten, indem wir qualitativ hochwertige Artikel zu niedrigen Preisen anbieten. Unseren Kunden aus der Schweiz gewähren wir bis zum Jahresende einen Rabatt von 15% und bieten somit die Möglichkeit, die Weihnachtszeit zu nutzen", sagt Ali Jason Bazooband, Vorstand Innovation/Marketing von print24.com.

print24.com ist eine Marke von UNITEDPRINT SE, einem globalen und innovationsorientierten E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformat, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

