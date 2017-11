Zürich (awp) - Die Roche-Genussscheine erleben am Montag nach positiven Studiendaten ein Kursfeuerwerk. Der Pharmakonzern hat am Morgen positive Ergebnisse für die beiden wichtigen Studien IMpower150 und HAVEN 3 vorgelegt. In beiden Programmen wurden die Ziele erreicht und die Behandlung hat statistisch signifikante und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...